20-jarige Belgisch toptalent wint de jackpot: miljoenentransfer naar Saoedi-Arabië

Matteo Dams (20) maakt de overstap van PSV naar het Saoedische Al-Ahli. De clubs bereikten een akkoord over een transfersom van 8 à 10 miljoen euro, een bedrag dat PSV niet kon weigeren.

De jonge Belgische verdediger, die zijn jeugdopleiding volledig bij PSV doorliep, reist naar Saoedi-Arabië om de transfer af te ronden. De timing van de transfer is opvallend, want Dams had aan het einde van dit seizoen transfervrij kunnen vertrekken.

Ondanks eerdere gesprekken over een contractverlenging, besloot PSV het lucratieve aanbod van Al-Ahli te accepteren. "Financieel gezien is dit een kans die je niet zomaar voorbij laat gaan", klinkt het vanuit Nederland.

Dams maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, mede door de blessureproblemen in de defensie van de Eredivisie-koploper. Daarvoor speelde hij voornamelijk bij Jong PSV, waar zijn talent al snel in het oog sprong. Zijn snelheid, balcontrole en inzicht maakten hem een interessante optie voor het eerste elftal.

Voor Al-Ahli is Dams een investering in de toekomst. De club heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in jonge internationale talenten, en de komst van Dams past perfect in die strategie. Voor de Belg betekent dit niet alleen een flinke stap financieel, maar ook sportief een nieuwe uitdaging in een competitie die steeds meer in de schijnwerpers staat.

PSV lijkt ondertussen tevreden met de financiële opbrengst, maar zal het talentvolle vertrek moeten opvangen. De transfer van Dams onderstreept de groeiende interesse in de talenten uit de Nederlandse competitie en benadrukt de aantrekkingskracht van het Saoedische voetbal, dat ook voor jonge Europese spelers steeds aantrekkelijker wordt.