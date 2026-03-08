Volg KAA Gent - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
LIVE: Gent en Mechelen met hyperbelangrijk duel: "Zoals de Champions League halen"
Foto: © photonews

Er zal op zondag veel aandacht naar Club Brugge - RSC Anderlecht gaan. Maar er zijn uiteraard nog een aantal andere belangrijke wedstrijden. Te beginnen in de Planet Group Arena, waar Gent het mag opnemen tegen KV Mechelen.

De kloof tussen KAA Gent en KV Mechelen is momenteel zes punten. Met de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht in het achterhoofd én het verlies van Genk tegen Union SG op zaterdag kunnen beide ploegen een gouden zaak doen.

Gent en Mechelen strijden om de top-6

De Buffalo's zouden met een overwinning opnieuw de top-6 kunnen inspringen en bovendien de kloof op Mechelen met drie punten kunnen verkleinen. Voor Malinwa zou een overwinning de definitieve stap richting de Champions' Play-offs kunnen zijn.

Het zou voor het eerst zijn voor Mechelen. En dus wil Fred Vanderbiest het deze keer ook tot een goed einde brengen voor zijn team. "Dat zou voor ons hetzelfde betekenen als voor Club Brugge dat de Champions League haalt."

Rik De Mil wil iets teruggeven aan de supporters

"We zijn er zo dichtbij. Het is nu onze betrachting om het af te maken", aldus Vanderbiest op zijn persconferentie vooraf. Bij KAA Gent staat er dan weer veel druk op de ketel: daar beseffen ze dat het van moeten is.


De supporters kunnen ook hun rol spelen: Rik De Mil vindt het fantastisch dat ze na een 0 op 6 nog altijd achter de ploeg staan en hoopt ook op hun steun om de zege tegen Mechelen binnen te gaan slepen. "Het is aan ons om iets terug te geven."

Prono KAA Gent - KV Mechelen

Vergelijking KAA Gent - KV Mechelen

Positie

8
5

Punten

36
42

Gewonnen

10
11

Verloren

11
7

Gescoorde doelpunten

41
36

Doelpunten tegen

41
30

Gele kaarten

43
65

Rode kaarten

4
0

Onderlinge duels gewonnen

29
12
10
16/08 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
07/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 19:15 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0* KV Mechelen KV Mechelen
06/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
16/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
07/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 4-3 KAA Gent KAA Gent
15/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/05 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
12/03 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
04/08 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
04/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 6-2 KV Mechelen KV Mechelen
05/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/03 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
25/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KAA Gent KAA Gent
07/12 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-5 KAA Gent KAA Gent
09/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
28/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
