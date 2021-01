Afscheid in mineur voor Hernan Losada: Club Brugge heeft aan sterke openingsfase genoeg om overwinning binnen te halen op het veld van Beerschot

Club Brugge heeft deze avond een overwinning geboekt op het veld van Beerschot. Het werd 0-3 na doelpunten van Dost, Kossounou en Lang. Een afscheid in mineur dus voor trainer Losada, die naar het Amerikaanse D.C. United lijkt te vertrekken.

Club Brugge begon zeer goed aan de partij en ze kwamen na een kwartier ook al op voorsprong. De Ketelaere bracht de bal voor en Dost opende de score via een subtiele tik. Het tweede doelpunt van de Nederlander in twee wedstrijden.

Nog geen vijf minuten later stond de 0-2 al op het bord. Een vrije trap kwam tot bij een vrije Kossounou en de centrale verdediger had de bal maar naast Vanhamel te leggen. Met nog 70 minuten te gaan leek de wedstrijd zo al gespeeld.

Veel kon Beerschot er niet tegenover zetten. De beste kansen voor de thuisploeg kwamen er via Vorogovksiy en Suzuki, maar Mignolet lag telkens goed in de weg. 0-2 in het voordeel van Club Brugge was dan ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft probeerde Beerschot vanuit een ander vaatje te tappen ze zorgden ook voor meer dreiging. Eerst vond Holzhauser net niet Sanyang en even later gaf hij een geweldige steekpass tot bij Suzuki, maar oog in oog met Mignolet legde de Japanner de bal over.

Beerschot bleef daarna proberen en ook Noubissi kreeg nog een uitstekende mogelijkheid. De invaller probeerde het van net buiten de zestien met een knap schot, maar Mignolet kon de bal nog net over duwen.

De thuisploeg kreeg in het slot echter nog het deksel op de neus. Noa Lang maakte zich knap vrij en de Nederlander trapte de bal via de paal tegen de netten. 0-3 en het was meteen ook de eindstand van deze partij.

Door deze overwinning verstevigt Club Brugge haar leiderspositie in het klassement. De leider telt nu zeven punten meer dan eerste achtervolger KRC Genk. Beerschot volgt door deze nederlaag op de tiende plaats.