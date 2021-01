Ruud Vormer legt uit dat de titel nog niet binnen is, maar: "Als we elke week ons niveau blijven halen, gaat niemand ons nog inhalen"

Club Brugge heeft zondag een goede zaak gedaan in het klassement. Door met 0-3 te winnen op het veld van Beerschot, lopen ze al 7 punten uit op KRC Genk. Ruud Vormer is tevreden met het huidige spel van de ploeg.

Hij vertelde het na de wedstrijd op de persconferentie. "Wij moeten proberen elke match te winnen en collectief te spelen en dan zien we wel. We krijgen weinig doelpunten tegen en vandaag hebben we ook de nul kunnen, wat leuk is voor Simon (Mignolet). Als we zo blijven voetballen komen de kansen van zelf. Woensdag krijgen we met KV Oostende altijd een moeilijke tegenstander en daarna volgt KRC Genk, maar we gaan gewoon twee keer proberen winnen", zei de Nederlander.

Met zeven punten verschil lijkt Club Brugge opnieuw af te stevenen op de titel, maar Vormer legt uit dat het zeker nog niet binnen is. "Als we elke week ons niveau blijven halen, gaat niemand ons nog inhalen. Maar we zijn er nog niet!"