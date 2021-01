Vorig seizoen sterkhouder, nu mag verdediger weg bij Club Brugge: "Als de cijfers kloppen mag iedereen weg"

Geen spoor van Simon Deli in de kern van Club Brugge dit weekend voor de match tegen Beerschot. De Ivoriaan lijkt nog te willen vertrekken bij blauw-zwart.

Deli was volledig fit, maar haalde de wedstrijdkern niet. Nochtans was hij sinds zijn komst onbetwist titularis, maar sinds kort verloor hij die plaats aan Odilon Kossounou. Deli, die dit seizoen niet op hetzelfde niveau speelde, zou ook willen vertrekken bij Club Brugge.

In de Turkse pers werd hij intussen al gelinkt aan Fenerbahçe. De Turkse club zal wel met een goed bod moeten komen aankloppen in Jan Breydel. “Het liefst zou ik iedereen houden. Maar als de cijfers kloppen, kan iedereen vertrekken. Maar dus enkel bij een goed bod, zeker na een moeilijk coronajaar”, aldus Philippe Clement, die ook wat meer uitleg gaf over zijn niet-selectie. “Zo gaat dat bij een topclub. Iedereen moet vechten voor zijn plaats, want dat komt niet vanzelf."