Voor Hernán Losada was de cirkel rond: "Het was mijn droom om de club opnieuw tussen de grote jongens te brengen"

Beerschot heeft deze avond met 0-3 verloren van Club Brugge en het was meteen ook de laatste wedstrijd van Hernán Losada als coach van de club. De Argentijn wordt trainer bij D.C. United in de MLS.

Uiteraard ging het op de persconferentie vooral over het vertrek van Hernán Losada naar de Amerikaanse voetbalcompetitie. "De timing is ongelukkig, maar het ligt niet aan mij. In Amerika is het een andere kalender. Een Ideaal scenario voor mij was om te vertrekken op het einde van het seizoen, zodat de club tijd had om een nieuwe coach aan te stellen. Voor een jonge trainer zoals mij is het echter geweldig om zo'n opportuniteit te krijgen na zes maanden in 1A", vertelde Losada.

Losada legde uit dat de cirkel rond is. "De club heeft begrip voor mijn beslissing en ik verlaat de club in 1A, wat mijn droom was. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Het was mijn droom om deze club opnieuw tussen de grote jongens te brengen. Ik ben dankbaar dat Beerschot de kans aan mij heeft gegeven en in mij geloofde. Kan alleen maar positieve dingen zeggen over de ploeg en over de spelers."

De spelers hadden begrip voor de beslissing van de Argentijnse trainer. "Het was een moeilijke beslissing. Ik ben naar hier gekomen in 2006, dus Antwerpen was een tweede thuis. Ik heb heel weinig geslapen de laatste nachten, maar het is een stap vooruit in mijn carrière en ik kon het niet laten liggen. De spelers heb ik vandaag ingelicht en ze gunnen het mij. Veel spelers waren ook vrienden waar ik zelfs nog mee heb samengespeeld. Ik verlaat de club nu in goede omstandigheden. Er ligt een goede basis op alle vlakken, Beerschot moet naar boven kijken.", aldus Losada.