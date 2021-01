Beerschot hervat na vertrek Losada meteen de trainingen onder Will Still

Het vertrek van Hernan Losada bij Beerschot was een shock, maar er moet uiteraard opnieuw getraind worden. Woensdag volgt al het duel op het veld van KAS Eupen.

Maandag hervatte Beerschot de trainingen na een stevige 0-3 nederlaag tegen competitieleider Club Brugge. Het was nochtans de laatste wedstrijd van Hernan Losada op de bank bij de promovendus, maar de spelers konden hem niet trakteren op het ultieme afscheidsgeschenk. Ondertussen heeft Hernan Losada ook het nodige papierwerk afgewerkt om te kunnen vertrekken naar zijn nieuwe werkgever.

Het was Will Still die de training van maandag in goede banen probeerde te leiden. Volgens Gazet Van Antwerpen zal de T2 woensdag ook in het duel op bezoek bij Eupen de taak als hoofdtrainer op zich nemen. Still was in het verleden ook al eens hoofdtrainer bij Lierse, maar ondanks goede resultaten moest hij daar terugtreden omdat hij niet over de nodige diploma's beschikte. Intussen heeft hij die wel, en dat maakt hem voor het bestuur de geschikte kandidaat om de taken van zijn Argentijnse vriend over te nemen. Al wil die heel graag zijn assistenten Will Still en Pieter Jacobs meenemen richting zijn nieuwe avontuur.