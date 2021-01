Geëmotioneerde Noa Lang na overlijden van oma: "Het wordt niet serieus genomen"

Noa Lang scoorde tegen Beerschot voor de derde wedstrijd op rij. De Nederlander onthulde na zijn doelpunt een shirt waarop hij zijn overleden oma eerde. "Ze is overleden aan corona."

Lang kon zijn tranen niet bedwingen. "Corona. Pfff, het wordt niet serieus genomen. Het was moeilijk voor mij om te focussen op de wedstrijd. Ik kon ook niet bij mijn moeder zijn. Het was heel moeilijk om me op te laden, maar uiteindelijk kon ik toch scoren voor haar", zei hij geëmotioneerd.

Ook nadat hij gewisseld werd, vloeiden de tranen rijkelijk. Maar in 13 wedstrijden tijd kon hij toch al mooi zeven doelpunten en drie assists laten noteren. Een absolute versterking voor Club! "Ja, eigenlijk had ik dit wel verwacht. Ik heb heel veel zelfvertrouwen en straal dat ook uit. Ik wil me laten zien en dat lukt wel aardig hé."