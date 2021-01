Philippe Clement is blij met de combinaties van zijn ploeg: "Enige manier om goed georganiseerde ploegen uit verband te spelen"

Club Brugge heeft deze avond opnieuw een goede zaak gedaan in het klassement. De leider haalde het met 0-3 op het veld van Beerschot en telt zo al zeven punten voorsprong op de eerste achtervolger KRC Genk.

Philippe Clement zag een goede start van zijn ploeg. "We waren perfect aan de wedsrtrijd gestart. Het was een moeilijke verplaatsing, maar we hebben veel offensieve kracht en het was belangrijk om zelf eerst te scoren. We hebben de match meteen in handen gepakt. Dan kom je 0-1, 0-2 voor en het was helemaal verdiend", legde Clement uit op de persconferentie.

De trainer van Club Brugge was tevreden met de combinaties van zijn ploeg. "We zijn al maanden hard aan het werken om zo’n combinaties te krijgen. Zo is het gezamenlijk en niet één op één. Het is de enige manier om goed georganiseerde ploegen uit verband te spelen."

Clement had daarnaast nog lovende woorden voor zijn nieuwe aanvaller Bas Dost. "Ik ben tevreden met Bas Dost, want hij maakt mee het verschil. Daar gaan nog veel spelers van profiteren, want mensen rond hem kunnen zo gevaarlijk zijn. Iedereen kan naar zijn kwaliteiten spelen."