Voorzitter Beerschot Francis Vrancken: "Hernan is iemand die ons heel veel heeft gebracht en niet alleen als coach"

Direct na de wedstrijd kwam voorzitter Francis Vrancken een woordje uitleg geven over het vertrek van Hernan Losada.

Voorzitter Francis Vrancken kwam direct na de wedstrijd voor de camera's van Eleven: "we zijn enkele dagen geleden op de hoogte gebracht van de intentie van Hernan om onze club te verlaten. Er moet natuurlijk een overeenkomst zijn met zijn nieuwe club. Dat heeft toch wel even geduurd blijkbaar maar hij heeft de keuze gemaakt.""Een keuze die hij zelf ook wel heel moeilijk zal vinden. Hernan is iemand die ons heel veel heeft gebracht en niet alleen als coach"

Francis Vrancken geeft aan dat Hernan Losada iemand is die heel veel betekent heeft als mens, speler en als trainer van Beerschot. Hij heeft hen ook gebracht waar dat ze nu staan.

"We zijn ontgoocheld. We hadden graag met hem verder gaan. We hadden ook een contract. Maar voor ons geeft dit ook nieuwe kansen"