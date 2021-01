Kiezen voor T2 van Beerschot: zelf hoofdtrainer worden of Losada volgen op Amerikaans avontuur

Toen we gisteren checkten bij Beerschot verzekerden ze ons dat er nog niet gesproken was met Will Still, huidig T2 van de Ratten, om over te nemen als hoofdtrainer. De 28-jarige Still heeft een moeilijke keuze te maken.

Still was eerder al eens hoofdtrainer bij Lierse, maar moest daar terugtreden omdat hij niet over de nodige diploma's beschikte. Dat is intussen opgelost en Beerschot denkt eraan om hem te vragen over te nemen. Een lastige keuze voor de jonge trainer, want Hernan Losada heeft hem ook gevraagd om mee te gaan naar DC United.

De relatie tussen Still en Losada is in ieder geval optimaal. De twee zijn goeie vrienden, maar de kans om zich te bewijzen in België kan zwaarder doorwegen. Als jongste trainer in 1A zou hij ook het seizoen zonder druk kunnen afmaken, want Beerschot is al zo goed als veilig. Hij kent de groep natuurlijk door en door. Beerschot heeft ook wel al met een paar andere trainers gesproken. Er wordt niet over één nacht ijs gegaan, maar waarschijnlijk wordt de beslissing vandaag of morgen genomen.