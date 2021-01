Mike Vanhamel is blij voor Hernán Losada: "Hij is ambitieus en heeft ook de kwaliteiten om ambitieus zijn"

Beerschot verloor deze avond met 0-3 van Club Brugge, maar het nieuws van de dag was uiteraard het vertrek van Hernán Losada. De Argentijn trekt naar de MLS waar hij bij D.C. United aan de slag gaat als trainer.

Mike Vanhamel heeft een periode gehad bij Hernán Losada en hij had dan ook lovende woorden voor de trainer. "We zijn trots op onze trainer. We hadden een hechte band met hem. Het is leuk dat hij die kans krijgt. Hij is ambitieus en heeft ook de kwaliteiten om ambitieus zijn. We gunnen hem deze stap van harte. Hoop dat hij in zijn nieuwe challenge gaat slagen", aldus de doelman van Beerschot.

Vanhamel kwam ook nog even terug op de wedstrijd tegen Club Brugge. "Ik heb niet het gevoel dat ik een goede match heb gespeeld. Het was een zeer efficiente tegenstander. Ze waren al topkandidaat voor de titel, maar in de winterperiode hebben ze nog enkele serieuze kleppers binnengehaald. Als keeper is het altijd balen als je doelpunten slikt. We zijn niet op zoek naar een clean sheet, maar vooral naar punten."