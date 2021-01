De deal is nu ook officieel rond: DC United kondigt de komst van Hernan Losada aan

De transfer van trainer Hernan Losada naar het Amerikaanse DC United was geen geheim meer, maar nu is ze ook helemaal rond. Dat bevestigde de MLS-club via de officiële kanalen van de club.

Het nieuws sijpelde zondagavond net voor aanvang van de wedstrijd tegen Club Brugge binnen. Hernan Losada stond voor een vertrek naar de Amerikaanse competitie. De Argentijn heeft maandag meteen de nodige papieren in orde gebracht. DC United kondigt via sociale media nu ook officieel de transfer aan.

Beerschot moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Het Kielse bestuur ziet in T2 Will Still de geschikte kandidaat. Al is dus nog niet duidelijk wat de assistent-trainer gaat doen. Hernan Losada wil hem dolgraag meenenemen naar zijn nieuwe avontuur.

"Ik ben opgewonden om deel uit te maken van DC United en een nieuw hoofdstuk van succes te schrijven met deze legendarische club", vertelde Hernan Losada aan zijn nieuwe werkgever. Daarnaast vertelt hij hen ook meteen dat hij dezelfde aanvallende stijl van bij Beerschot zal toepassen: "Naar mijn mening is het creëren van zoveel mogelijk doelpogingen, high-energy en verticaal aanvallend voetbal de manier om wedstrijden te winnen. Ik kijk er naar uit om onze fans te vermaken.