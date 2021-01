Hernán Losada over keuze voor D.C. United: "Voor een jonge coach is het een mooie stap vooruit"

Het meest opvallende nieuws van het voorbije weekend was ongetwijfeld het vertrek van Hernán Losada naar het Amerikaanse D.C. United. Hij zat gisteren voor de laatste keer op de bank bij Beerschot voor de wedstrijd tegen Club Brugge.

Het werd een klein afscheid in mineur voor de Argentijn, want ondanks een goede tweede helft verloor Beerschot met duidelijke 0-3 cijfers van Club Brugge. De wedstrijd stond echter vooral in het teken van het vertrek van Losada.

Op de persconferentie na de wedstrijd vertelde Losada waarom hij voor de Amerikaanse ploeg heeft gekozen. "Voor elke coach met ambitie is het een droom om trainer te zijn in de MLS. De laatste jaren heeft de competitie veel stappen vooruit gezet en het is een mooie uitdaging. Voor een jonge coach is het een mooie stap vooruit", legde Losada uit.

Losada neemt zo voor de derde keer afscheid van Beerschot, maar het is niet duidelijk of het deze keer voorgoed is. "Ik heb geen idee of ik nog terugkeer. Ik probeer nu gewoon te genieten. Ik zit vol positieve energie om deze nieuwe uitdaging aan te gaan."