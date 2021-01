Club Brugge maakt het zichzelf moeilijk, maar gaat met de zege aan de haal bij STVV

Club Brugge deed vanavond wat de andere ploegen in de top 5 niet konden: winnen! In een wedstrijd met twee gezichten zetten debutant Dost en Lang de leider op rozen. Na de aansluitingstreffer van Buatu kwam STVV nog enkele keren erg dicht bij de gelijkmaker, die er uiteindelijk niet meer kwam.

Philippe Clement dropte Bas Dost dus meteen in de basis, waardoor De Ketelaere de schorsing van Hans Vanaken moest opvangen. Peter Maes bracht met Christian Brüls ook een nieuwkomer tussen de lijnen. Ilombe Mboyo begon op de bank.

Tegen Beerschot plantte Maes zijn blok neer op de middenlijn, vanavond stonden Suzuki en co nog een tiental meter lager. Het was dus de boodschap voor Club Brugge om geduldig te voetballen én efficiënt te zijn. En daarvoor kijkt men in Brugge sinds kort naar Bas Dost.

Na dertien minuten deed Bas Dost wat hij altijd doet bij zijn debuut: scoren. Knap voorbereidend werk van De Ketelaere, erg overtuigend afgewerkt van de Nederlandse spits. Een duimpje van Clement was zijn deel.

Club Brugge verloor geen minuut de controle over de partij. Iets voorbij het halfuur lanceerde Dost Noa Lang, die net te lang talmde om de 0-2 binnen te leggen. Het was slechts uitstel van executie, want een minuut later werd het toch 0-2. Cacace liet zich te eenvoudig ringeloren door Diatta, die de bal teruglegde. Noa Lang trapte de bal via een Truiens been in de bovenhoek. Zo leek Club Brugge haar schaapjes al op het droge te hebben na 35 minuten.

Dost blijft in de kleedkamer

Clement liet na de pauze Okereke opdraven, die de sterk debuterende Bas Dost kwam aflossen. Club Brugge kwam meteen goed weg in het begin van de tweede helft. Simon Mignolet ging onder een scherp genomen hoekschop van Garcia door, maar Teixeira was te verrast om het geschenk van de Doelman van het Jaar in ontvangst te nemen. Ook de ingevallen Nazon kon zijn schot niet kadreren.

Enkele minuten later kwam STVV-aanvoerder Steve De Ridder erg goed weg dat hij 'maar' geel kreeg voor een gevaarlijke ingreep op het onderbeen van Charles De Ketelaere. Het was uitgerekend Steve De Ridder die tien minuten ver in de tweede helft de bal perfect op het hoofd van Buatu schilderde: 1-2. Club Brugge, dat erg matig begon aan de tweede helft, moest weer vol aan de bak.

Nazon op de paal

Nog had Club Brugge zijn lesje niet geleerd. Iets voorbij het uur lanceerde Durkin met een fantastische lange bal Nazon alleen voor doel. Oog in oog met Mignolet mikte de Haïtiaan op de buitenkant van de paal. Wat een contrast met de eerste helft, waarin STVV geen voet aan de grond kreeg. Ook Durkin probeerde het van dichtbij, maar Simon Mignolet redde de meubelen voor een onherkenbaar Club Brugge.

Club Brugge speelde in de tweede helft niets klaar. De competitieleider stapelde de misverstanden en foute passes op, tot grote ergernis van Philippe Clement. Pas vijf minuten voor tijd kon Club eens dreigen, maar Okereke lepelde de bal over doel.

In de slotfase slikte Nazon nog een rode kaart op aangeven van de grensrechter. De Haïtiaan raakte Kossounou in het aangezicht. De zoveelste rode kaart voor de Kanaries.

Zo leek de match bij rust gespeeld, maar bibberde Club Brugge alsnog tot het einde. De landskampioen was onherkenbaar in het tweede bedrijf en mocht blij zijn dat een erg gretig STVV de kansen niet afwerkte. Desondanks doet Club Brugge een gouden zaak in het klassement: het loopt uit tot vier punten op dichtste achtervolger Racing Genk, daar waar de rest van de top 5 dit weekend punten liet liggen.