Ronny Deila reageert op ontslag bij Club Brugge: "Ik krijg de kans niet"

Het onvermijdelijke is gebeurd op maandagochtend. Ronny Deila werd ontslagen als hoofdcoach bij Club Brugge. De nederlaag (2-1) tegen STVV was er eentje te veel.

Op maandagochtend kreeg Ronny Deila te horen dat hij bij Club Brugge bedankt werd voor bewezen diensten. Hij reageerde bij Het Laatste Nieuws op zijn ontslag.

"De waarheid is dat Vincent Mannaert zeer belangrijk was voor deze club", begint Ronny Deila bij de krant. "Met hem vertrok alle sportieve kennis uit de club. Vincent was echt een cruciale schakel binnen Club Brugge."

"De link tussen het sportieve en de rest. Ik heb hem gemist. Uiteindelijk ging het enkel maar om de resultaten, en niet meer om het proces. Ik wilde dit seizoen op mooie manier eindigen, maar ik krijg de kans niet."

Hij en Club Brugge zijn niet in ruzie uit elkaar gegaan. "Je wil iets speciaals doen in de Conference League en ik was ervan overtuigd dat dat mogelijk was. In de competitie was het ook niet voorbij. Ik wens iedereen het beste toe."

"Iedereen is ervan overtuigd dat zijn weg de beste is. We dachten er gewoon anders over. Ik voel geen wrok, maar accepteer mijn lot. Ik ben niet rancuneus en blijf supporter nummer één", besluit Deila