Publiek schreeuwt om ontslag van Deila: overleg aan de gang bij Club Brugge

Club Brugge verloor op de slotspeeldag van de reguliere competitie van STVV. De supporters van Club Brugge schreeuwden om het ontslag van Ronny Deila.

De fans van Club Brugge spraken klare taal na de nederlaag op Stayen. Ze schreeuwen na de aftrap om het ontslag van trainer Ronny Deila.

Casper Nielsen liet echter weten dat bij de spelers de coach niet ter discussie staat, maar dat hij begrijpt dat de woede bijzonder groot is bij de Brugse aanhang.

“Het is vaak zwart of wit in het voetbal, maar ik hoop dat Deila trainer van Club Brugge blijft”, klonk het bij Het Laatste Nieuws. “Weet je: dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Onze resultaten zijn niet goed voor een topploeg. Daar ga ik volledig mee akkoord. Het moet beter, maar het seizoen is nog niet voorbij.”

Sfeer bijzonder goed in spelersgroep Club Brugge

Club Brugge slaagde dit seizoen er niet in de helft van zijn matchen te winnen, het haalde slechts 14 zeges in 30 wedstrijden en een puntentotaal van 51 op 90. “Het is bizar, want we begonnen opnieuw goed aan de wedstrijd. Maar daarna misten we energie”, gaat Nielsen op zoek naar een uitleg.

Veel meer dan dat als verklaring vond hij echter niet. “De sfeer in de groep is goed, we werken elke dag keihard op training. En toch blijven de resultaten uit. Het enige wat we kunnen doen, is verder werken en alles geven.”

Nielsen bleef erop hameren dat er nog veel punten te sprokkelen zijn in de play-offs, ook al is de nederlaag tegen STVV bijzonder zuur. De interlandbreak zal voor een nieuw elan moeten zorgen. Het is uitkijken of dat met of zonder Deila zal zijn.

Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad is er moment overleg aan de gang over de toekomst van de coach. "De verwachting is dat hij ontslagen zal worden, maar er is voorlopig geen beslissing genomen", klinkt het.