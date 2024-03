Karel Geraerts op het lijstje van Club Brugge? CEO Bob Madou schept duidelijkheid

Ronny Deila werd maandagochtend ontslagen bij Club Brugge. Nu moet blauw-zwart op zoek naar een nieuwe coach.

Het kon niet blijven duren. Ronny Deila werd maandagochtend bedankt voor bewezen diensten bij blauw-zwart. Nu moet de club op zoek naar een nieuwe coach.

Onder andere de naam van Karel Geraerts werd genoemd. Er zou gepolst zijn naar zijn zin om volgend seizoen over te nemen. CEO Bob Madou ontkent het niet.

"Ik weet dat de naam van Karel Geraerts is gevallen, maar wie de modus operandi van Club Brugge kent, weet dat wij altijd meerdere opties open houden. We hebben een vrij goed idee in ons hoofd wat betreft de trainerskeuze — we zien wel", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Maar voorts zijn we ook volop bezig met de kern voor volgend seizoen. Dévy Rigaux (Director of Football, n.v.d.r.) was dit weekend op scouting. Kortom, het is een trieste dag om een trainersontslag te moeten aankondigen, maar anderzijds is hier een jonge bestuursploeg geïnstalleerd die zeer veel honger heeft om de fans te geven waar ze recht op hebben."

Het blijft nu afwachten of Club Brugge al snel een nieuwe coach zal vinden. Voorlopig neemt Nick Hayen over. Die was trainer bij Club NXT.