📷 'Deila ontslagen bij Club Brugge, opvolger al bekend'

Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad is de kogel door de kerk. Ronny Deila wordt ontslagen bij Club Brugge na de zwakke prestaties van dit seizoen.

Er zou ook al een opvolger aangeduid zijn. Nicky Hayen van Club NXT zou voorlopig de ploeg overnemen. Hij doet het seizoen uit tijdens de play-offs.

Deila lag al enkele weken onder vuur door de mindere prestaties. Blauwzwart heeft een gigantische achterstand op Union SG en werd uitgeschakeld in halve finale van de Croky Cup, terwijl het de heenmatch won.

Het nieuws wordt ondertussen ook bevestigd door transferjournalist Sacha Tavolieri. Deila zou volgens Tavolieri nog niet op de hoogte zijn, vooraleer dit nieuws al uitlekte. Binnen de 24 uur zou het nieuws officieel gemaakt worden.

โŒ๐Ÿšจ๐Ÿ”ตโšซ๏ธ #Clubbrugge now set to part ways with Ronny Deila. Board has decided and should communicate the news in the next 24-48 hours.



๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Nicky Hayen (#ClubNxt) now supposed to take the team as ad-interim coach until the rest of the season. #JPL #stvvclu pic.twitter.com/LDIasg5PkG