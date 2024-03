STVV-coach Thorsten Fink apetrots na comeback tegen Club Brugge: "Geloven altijd dat we hier van iedereen kunnen winnen"

STVV heeft zondag met 2-1 gewonnen van Club Brugge. De troepen van Thorsten Fink draaiden een scheve situatie helemaal om.

STVV won met 2-1 van Club Brugge. Daarvoor moesten de Truienaars uitpakken met een geweldige comeback. Koita maakte die helemaal compleet met een geweldig doelpunt tegen het einde aan.

Bij STVV-coach Thorsten Fink zit het gevoel goed. "Heel goed. Het was een goede teamprestatie. We stonden 0-1 achter en dan is het heel moeilijk om terug te komen tegen zo'n topploeg. Ik denk dat we er vandaag fysiek beter opstonden. Zij hadden die moeilijke wedstrijd op donderdag nog", vertelde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"Onze ploeg gelooft er altijd in dat we van iedereen kunnen winnen hier. Zion (Suzuki n.v.d.r.) speelde ook een topwedstrijd. De wedstrijden hiervoor maakte hij een foutje dus dit was erg goed voor hem."

Fatih Kaya nam een strafschop bij een 1-1 tussenstand. Hij mocht dit seizoen al 29 keer spelen, maar wist het net nog geen enkele keer te vinden. Ook nu belandde zijn penalty op de paal.

"Normaal gezien trapt Abou (Koita n.v.d.r.) de strafschoppen. Maar hij zei tegen Kaya dat hij mocht schieten. Omdat Kaya altijd zo veel werkt voor de ploeg. Dat wil zeggen dat we een goede 'teamspirit' hebben", besluit Fink.