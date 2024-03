Club Brugge-coach Ronny Deila geeft reden waarom het moeilijk verliep tegen STVV

Club Brugge heeft zondag met 2-1 verloren van STVV. Blauw-zwart gaf een vroege voorsprong uit handen en verloor zo de wedstrijd.

Club Brugge begon niet slecht aan de wedstrijd. Dat zag ook coach Ronny Deila. "Ik denk dat we in de eerste helft echt goed gespeeld hebben. We waren de beste ploeg", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

"We creëerden kansen en scoorden een doelpunt. We konden ook nog meer hebben. Er was die penaltysituatie. Dat had het verloop van de wedstrijd wat kunnen veranderen."

STVV begon echter meer en meer over te nemen. "Nadien komen zij meer en meer in het spel. We konden de bal niet bijhouden zoals we dat in het eerste halfuur deden."

Deila denkt dat het ook aan de zware werklast kan liggen. "Het is ook wat de opeenstapeling van een lange tijd zware werklast op fysiek en mentaal vlak. Dit was de laatste moeilijke oefening voor we een pauze krijgen. We hoopten dus wel echt op een overwinning."

"Maar zoals je kon zien, na 30 minuten begonnen we trager te bewegen. We voerden geen goede druk uit en bewogen niet genoeg", besluit hij.