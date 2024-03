Hans Vanaken hard voor arbitrage na zure nederlaag tegen STVV: "We zullen het morgen wel weer horen"

Club Brugge heeft op de laatste speeldag van de reguliere competitie met 2-1 verloren van STVV. Blauw-zwart speelde niet zijn beste wedstrijd.

Club Brugge begon erg goed aan de wedstrijd tegen STVV. Na 5 minuten scoorde Ferran Jutgla het openingsdoelpunt. Toch liep het nog mis en kon Sint-Truiden met 2-1 winnen.

Hans Vanaken legt uit hoe dat is kunnen gebeuren. "Door het overwicht aan hen te geven. Het eerste halfuur hadden we alles onder controle. Een goede goal, goede recuperatie, goede druk. Maar het uur nadien was er gewoon te weinig druk. Wat we daarvoor wel goed deden", vertelde hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"Te weinig de bal zelf bijhouden. Na de 1-1 nog wel een reactie tonen met twee kleine mogelijkheden. Maar al bij al te weinig om nadien aanspraak te maken op een overwinning. Zij scoren dan nog een fantastische goal met Koita", gaat hij verder.

Vanaken zag dat Club Brugge geen penalty kreeg na een duw in de rug. Scheidsrechter Kevin Van Damme greep niet in en ook de VAR riep hem niet naar het scherm. Had Vanaken hier geen strafschop verwacht?

"Verwacht? Dat moet gewoon een andere beslissing zijn. Hij duwt mij met twee handen in de rug. Dat was een duidelijk penalty. Waarom die niet gegeven wordt, zullen we morgen wel weer horen. Maar daar zijn we nu niks mee", besluit hij.