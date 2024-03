Referee Department maakt het nog wat zuurder: "Club Brugge had een penalty moeten krijgen"

Hans Vanaken was er zondag al overtuigd van, maar kreeg geen gelijk van de arbitrage. Maar Club Brugge had wel degelijk een penalty moeten krijgen tegen STVV, laat het Referee Department weten.

Vanaken zag dat Club Brugge geen penalty kreeg na een duw in de rug van Kahveh Zahiroleslam. Scheidsrechter Kevin Van Damme greep niet in en ook de VAR riep hem niet naar het scherm.

Dat moet gewoon een andere beslissing zijn. Hij duwt mij met twee handen in de rug. Dat was een duidelijk penalty. Waarom die niet gegeven wordt, zullen we morgen wel weer horen. Maar daar zijn we nu niks mee", gaf Vanaken na de match al aan.

Maar het Referee Department laat weten dat de Brugse draaischijf wel degelijk een strafschop had verdiend.

“Het was een duidelijke duw met twee handen zonder intentie om de bal te spelen. Het Referee Department verwachtte een VAR-interventie en een strafschop.”

Extra zuur voor Club Brugge, dat anders de kloof met de koplopers iets had kunnen verkleinen. Je weet maar nooit in de play-offs...