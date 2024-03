Marc Degryse ziet vervanger voor Club Brugge-coach Ronny Deila bij andere JPL-club

Het ontslag van Ronny Deila bij Club Brugge ligt op tafel. De Noorse coach stond de laatste maanden al flink onder druk. Nu lijkt het erop dat Deila ook effectief ontslagen zal worden.

Tenzij dat het bestuur van Club Brugge een ommekeer van 180 graden maakt, zal Ronny Deila niet lang nog coach zijn van blauw-zwart. Na de nederlaag waren Brugge-fans ook zeer duidelijk: "Deila buiten", klonk het.

Marc Degryse ziet het ook niet meer goed komen. "Ik ben van mening dat Ronny Deila niet kan aanblijven als coach van Club Brugge", stelt hij bij Het Laatste Nieuws. Wie gelooft - na het zoveelste misbaksel van deze zondag - dat Deila enerzijds tactisch de ploeg nog op de rails krijgt, en anderzijds de passie en het vuur in zijn spelers kan brengen?"

Club zal het nog wel moeilijk kunnen hebben met het vinden van een vervanger, tien speeldagen voor het einde. "De enige reden waarom Deila vandaag nog trainer is van Club Brugge, is omdat het bestuur geen waardig alternatief vindt. Ik besef dat het geen makkelijke situatie is."

Degryse ziet ook al een leuke vervanger, al liet die al verstaan er weinig zin in te hebben. "Voor mij is Michel Preud'homme de perfecte oplossing om twee maanden hoofdcoach te zijn. Preud'homme is vrij, hij is tactisch sterk, en kan een spelersgroep aanjagen. Is hij intussen al niet voldoende uitgerust om voor een korte periode alles te geven?"

Ook in de JPL weet Degryse nog een leuke coach zitten. "Anderzijds ben ik ook gecharmeerd door Sint-Truiden-trainer Thorsten Fink. STVV speelt herkenbaar, verzorgd voetbal. Tactisch zit het allemaal goed en duidelijk in elkaar. Fink kent bovendien de Belgische competitie. Hem kun je - Club Brugge zijnde - een langer contract aanbieden."

"Maar zal Fink toehappen als Club Brugge hem belt? Laat zo iemand de club vallen waar hij al een heel jaar werkt? Vermoedelijk niet. Maar het is niet aan ons om oplossingen te bedenken. Club Brugge heeft hopelijk genoeg mensen met een blik op de internationale markt op de juiste opvolger te vinden voor Ronny Deila", besluit hij.