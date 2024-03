Voormalig sportief directeur van Club Brugge komt met dé kortetermijnoplossing én geeft meteen aan wie de nieuwe coach moet worden

Ronny Deila is niet langer de coach van Club Brugge. Nicky Hayen zal het seizoen vervolmaken als oefenmeester van blauw-zwart. Maar is de coach van Club NXT wel de juiste keuze? Marc Degryse ziet vooral een gemiste kans.

"Ik besef dat het geen gemakkelijke situatie is", beseft ook Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Maar voor mij is Michel Preud'homme dé perfecte oplossing. Hij moet Club Brugge de komende twee maanden op koers brengen. Preud'homme is tactisch sterk én kan een spelersgroep aanjagen."

Bart Verhaeghe had de voorbije weken gesprekken met Preud'homme. De voorzitter van blauw-zwart zag in de voormalige kampioenenmaker de ideale Technical Director. MPH liet echter weten dat hij geen zin meer heeft in een nieuwe opdracht. "Maar dit is anders. Is Michel intussen niet voldoende uitgerust om voor een korte periode alles te geven?"

© photonews

Ondertussen is Club Brugge eveneens op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Hiervoor circuleren de namen van onder meer Karel Geraerts, Alexander Blessin, Hein Vanhaezebrouck en Mark van Bommel. Maar volgens Degryse is er een andere coach die héél goed in het Jan Breydelstadion zou passen.

"Ik ben gecharmeerd door Thorsten Finck. "STVV speelt onder de coach herkenbaar en verzorgd voetbal. Tactisch zit het allemaal héél goed in elkaar en Finck kent de Belgische competitie. Ik zou hem een langdurig contract aanbieden als ik in de schoenen van Club Brugge zou staan."

Wie wordt de nieuwe coach van Club Brugge?

Maar zou de Duitser ook effectief toehappen. "Daar ben ik zelf ook niet zeker van", besluit Degryse. "In zo'n geval zal Club Brugge meteen met hem aan de slag willen. Maar ik denk niet dat hij STVV nu zou verlaten. Maar het is niet aan mij om oplossingen te bedenken, hé."