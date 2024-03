Nog wat meer zorgen voor Ronny Deila bij Club Brugge: STVV draait scheve situatie helemaal om tegen blauw-zwart

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 0-1 gewonnen op het veld van STVV.

Club Brugge nam het zondagnamiddag op tegen STVV. Veel stond er niet meer op het spel aangezien Club al zeker was van de Champions' Play-offs en STVV van de Europe Play-offs.

Club Brugge nam een heel erg goede start en kwam na 6 minuten al op voorsprong. Ferran Jutgla werkte mooi af tussen twee STVV-spelers door op aangeven van Onyedika.

Enkele minuten later kwam er echter wel veel slechter nieuws. Simon Mignolet moest het veld na nog geen tien minuten verlaten. Hij nam een bal aan, speelde die door en liet meteen nadien weten dat het niet meer ging. Hij ging op de grond zitten en werd vervangen door Nordin Jackers.

Club bleef de beste ploeg, maar tegen het einde van de eerste helft begon STVV toch meer te proberen. Ook net na de rust bleef de thuisploeg meer kansen verzamelen.

En dat werd ook beloond. Op het uur kon Zahiroleslam zijn ploeg op gelijke hoogte koppen. En eigenlijk was het ook niet echt onverdiend.

Zo'n tien minuten voor het einde had STVV een grote kans, maar Ordonez haalde Kaya duidelijk neer in het strafschopgebied. De scheidsrechter wees meteen naar de stip en de VAR ging akkoord met die beslissing.

Invaller Kaya zette zich achter de bal en had veel druk op zijn schouders. De spits had in geen van de 28 competitiewedstrijden waarin hij op het veld stond dit seizoen nog niet gescoord. En ook nu... trapte hij zijn strafschop tegen de paal.

Uiteindelijk was het Abou Koita die met een geweldig doelpunt voor de 2-1 zorgde. Hij werd vrij gelaten door de Club-spelers en haalde uit met een typisch Koita-schot.

Club Brugge blijft 3e, maar gaat zonder overwinning beginnen aan de Champions' Play-offs. Blauw-zwart telt 51 punten. STVV sluit de reguliere competitie op de 9e plaats af met 40 punten.