Bjorn Meijer ziet toch positieve signalen bij Club Brugge ondanks de nederlaag op STVV

Club Brugge verloor zondag op bezoek bij STVV. Bjorn Meijer probeert ondanks de malaise bij blauwzwart toch de positieve zaken te belichten.

"Dit vat ons seizoen wel samen”, zei Bjorn Meijer aan Sporza over de wedstrijd op bezoek bij STVV. “We begonnen opnieuw goed en in de tweede helft kregen we toch meer moeite. Als je zo de sterkere ploeg bent, dan moet je die voorsprong toch wat meer uitbreiden.”

Meijer vond het vooral jammer dat blauwzwart er zo niet in slaagt om in te lopen op RSC Anderlecht, want zij verloren zaterdagavond al van hekkensluiter KV Kortrijk.

“Vlak voor de play-offs was dat voor het vertrouwen goed geweest, omdat zij misschien wat down zijn. Maar je kan het ook positief bekijken dat zij ook verloren hebben, anders werd het gat alleen maar groter.”

En dan is het uiteraard kijken naar de Champions’ Play-offs die eraan komen. Kan dit Club Brugge daarin nog wat betekenen? “Of wij nog een serieuze titelkandidaat zijn? Zeker. Het zijn tien wedstrijden. Het is lastig, maar het kan altijd”, besloot Meijer strijdvaardig.

Wat hij op dat moment nog niet wist, was dat Ronny Deila de laan uitgestuurd zal worden bij Club Brugge. Wellicht zorgt dat ook voor een nieuwe impuls bij blauwzwart.