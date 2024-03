Club Brugge had geen plan B en dat heeft veel te maken met interne hervorming: blauw-zwart weet wel welk profiel ze willen als nieuwe trainer

Ronny Deila zijn regeerperiode bij Club Brugge zit erop. Een ontslag dat al lang in de lucht hing, maar dat door het bestuur zo lang mogelijk werd uitgesteld. In normale omstandigheden was de knoop al veel langer doorgehakt, maar het is momenteel geen 'business as usual' op Jan Breydel.

Club Brugge heeft de voorbije twee jaar al verschillende keer naast de bal geslagen. Na Philippe Clement passeerden Alfred Schreuder, Carl Hoefkens, Scott Parker, Rik De Mil en Ronny Deila de revue als trainer van blauw-zwart.

Voor vorig seizoen was het van bij de overname door Bart Verhaeghe geleden dat Club nog eens drie trainers in één seizoen versleet. In het seizoen 2012-2013 waren dat achtereenvolgens Georges Leekens, Philippe Clement en Juan Carlos Garrido.

Bruuske overgang van Mannaert naar nieuwe structuur

Het seizoen erna hield Garrido het uit tot midden september vooraleer Clement een tweede keer overnam en er uiteindelijk stabiliteit gevonden werd met Michel Preud'homme. Ook toen was Club Brugge een bouwwerf, zoals het dat nu ook is.

De transitie naar een nieuwe structuur midden in een seizoen was misschien wel niet het beste idee. Vincent Mannaert werd gevraagd zich niet meer met het operationele te bemoeien nadat hij met Igor Thiago voor 37 miljoen naar Brentford een laatste kunstje had verricht.

Mannaert had in die eerste jaren ook de nodige moeite om alles op het juiste spoor te krijgen. Een vehikel als Club Brugge draai je niet zo makkelijk naar een andere richting. Dat is geen klein bedrijf. Nieuwe CEO Bob Madou krijgt nu dezelfde taak, maar hij moet zijn takenpakket ook wel delegeren aan Dévy Rigaux (Director of Football), Maarten Dedobbeleer (Sports Director) en een nog te kiezen Technical Director.

Geen plan B

Had het niet makkelijker geweest als die nieuwe structuur er al in de zomer had gestaan, toen al duidelijk werd dat er afscheid ging genomen worden van Mannaert? Of gewacht tot komende zomer? Of in ieder geval Mannaert meer aan boord te hebben gehouden na de beslissing?

Vanuit zijn vakantieoord in Lanzarote heeft Bart Verhaeghe de knoop doorgehakt om Ronny Deila te ontslaan. Maar er lag geen plan B klaar. Club stond in de steigers en ze hoopten met Deila het einde van het seizoen te halen. Pas een paar weken geleden zijn ze in actie geschoten om een opvolger te vinden, maar er viel geen geschikte naam uit de bus.

Pas op, deze keer moet het er wel meteen op zijn. Het zal geen gehaaste beslissing worden. Club beseft ook dat ze hun beste resultaten haalden met trainers die het Belgische voetballandschap door en door kenden: Preud'homme, Leko en Clement.

Mark van Bommel zal zeker besproken worden

Een Parker of Deila zullen ze niet snel meer halen. Dat Karel Geraerts al gepolst werd, zegt veel. Het profiel zal een (relatief) jonge, dynamische, flexibele en gepokt en gemazelde coach worden. Zo zijn er niet veel hoor. Iemand die de kleedkamer ook onder de duim kan houden.

Club gaat sowieso ook rondkijken in België. En dan komen er een paar namen in beeld. Mark van Bommel bijvoorbeeld. Daar gaan al geruchten over dat hij het voor bekeken zou houden bij Antwerp. Die optie zal zeker besproken worden. Miron Muslic zijn werk bij Cercle is ook niet onopgemerkt gebleven.

In ieder geval moet Club intern zijn zaakjes op orde krijgen. Iedereen moet nog adapteren aan zijn nieuwe rol en ervaring opdoen. Als eerste half jaar zal het in ieder geval kunnen tellen. Een snelcursus crisismanagement voor het nieuwe management.