KBVB bevestigt bijzonder slecht nieuws: Rode Duivel zal op woensdag niet mee naar Duitsland reizen

Zaterdag gebeurde plots wat iedereen wou vermijden. Thomas Meunier bleef na iets minder dan een kwartier spelen zitten. Hij greep naar de rechterbil.

Snel werd duidelijk dat de wedstrijd van de verdediger gedaan was. Op zijn persmoment was Domenico Tedesco niet al te optimistisch over de situatie.

Zondag kwam de KBVB met meer, slecht, nieuws. Thomas Meunier zal niet mee naar Stuttgart reizen op woensdag. Hij ligt niet officieel uit het tornooi, maar er zullen bijkomende tests volgen.

Het is daarom niet uitgesloten dat Thomas Meunier op een later moment weer aansluit bij de selectie en bijvoorbeeld de eerste twee wedstrijden van het EK mist, net als Arthur Theate of Jan Vertonghen.

Als de medische tests de komende dagen geen uitsluitsel geven, kan Domenico Tedesco beslissen of hij al dan niet een vervanger voor Meunier haalt.

