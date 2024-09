Romelu Lukaku reageert na spectaculair debuut bij Napoli: "Ik heb de gewoonte om dat te doen..."

Romelu Lukaku speelde zich op zaterdag meteen in de harten van de Napoli-supporters. De Rode Duivel leidde een comeback in tegen Parma. Na afloop was hij natuurlijk erg gelukkig.

Napoli beleefde een moeilijke avond op zaterdag, maar kon de drie punten uiteindelijk toch thuis houden. Daar had invaller Romelu Lukaku heel wat mee te maken. De thuisploeg kwam na zo'n 20 minuten al 0-1 achter, maar speelde wel goed voetbal. De doelpunten bleven alleen uit waardoor het nog heel spannend werd. Ex-STVV-doelman Zion Suzuki pakte rood terwijl Parma geen wissels meer had. Daardoor moest er voor de resterende 25 minuten een veldspeler in doel komen. Romelu Lukaku profiteerde hiervan en scoorde in minuut 92 de gelijkmaker op zijn debuut voor Napoli. Nadien volgde de 2-1 nog, waardoor zijn debuut helemaal geslaagd was. Na afloop reageerde Lukaku erg gelukkig, maar bleef toch rustig. "Of ik blij ben dat ik hem (coach Antonio Conte n.v.d.r.) weer mag omhelzen? Ik ben gelukkig, maar het werk begint nu pas", begon hij volgens HLN. "Ik heb de gewoonte om bij mijn debuut meteen te scoren, maar de winst vandaag was veel belangrijker. Het is een eer om voor deze club te mogen spelen en voor deze fans. Het team heeft me hartelijk ontvangen", besluit de Rode Duivel.