Ongezien: José Mourinho pakt gele kaart om wel héél opvallende reden

José Mourinho, het is en blijft een opmerkelijk figuur. Hij was het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter en liet dat ook zeer duidelijk merken... waarop hij geel kreeg.

José Mourinho is niet voor niets 'The Special One'. Dat heeft hij afgelopen weekend opnieuw bewezen, dit keer door een zeer opvallende gele kaart te pakken.

Fenerbahçe, waar hij coach is, speelde zondag tegen en op Antalyaspor. Nadat de 0-1 al was gevallen, maakte Edin Dzeko er 0-2 van. Maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Volgens José Mourinho in ieder geval geen juiste beslissing. Hij nam zijn laptop onder de arm en stapte richting de vierde ref. Wat volgde verbaasde iedereen.

De Portugese coach wandelde de vierde ref gewoon voorbij, om dan zijn laptop op het VAR-scherm te zetten. Hij wandelde nadien zonder laptop terug naar zijn plaats.

Op het scherm een stilstaand beeld van de bewuste fase. De camera's pikten het beeld ook op. Scheidsrechter Cihay Aydin kon er niet goed mee lachen en besloot om geel te trekken.