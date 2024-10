Ex-speler Westerlo en Anderlecht zorgt voor climax bij Belgische beloften

In de EK-kwalificaties richting het EK 2025 bij de beloften was er op vrijdagavond een bijzonder belangrijk duel in Schotland voor de jonge Rode Duivels. Ze wonnen en pakten zo drie heel belangrijke punten.

In een zware groep met Spanje en Schotland was het aan de Rode Duivels U21 om te schitteren in Schotland om nog kans te gaan maken op het EK 2025. Nog één keer winnen voor play-offs Het was alle hens aan dek voor de Belgen, die met een nederlaag meer dan waarschijnlijk naast de top-2 van de groep zouden gaan pakken. Het was dus van moeten. Lange tijd bleef het heel spannend in de wedstrijd en pas een kwartier voor tijd was het nog steeds 0-0 en begon de paniek toch lichtjes toe te slaan bij de jonge Duivels. Stassin maakt het verschil En toen was er Lucas Stassin. De 19-jarige jongeling van Saint-Etienne met een verleden bij Westerlo en Anderlecht wist nog twee keer te scoren voor de beloften. Die pakken op die manier drie heel belangrijke punten in de strijd om het EK. De Belgen hebben nu drie punten meer dan de Schotten, met nog één wedstrijd voor de boeg in de campagne. Als er ook tegen Hongarije wordt gewonnen, dan zal België naar de play-offs mogen voor een EK-ticket.