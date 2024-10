Goed nieuws voor Thibaut Courtois bij Real Madrid. De doelman maakt zijn terugkeer in de selectie.

Afwezig tijdens de laatste wedstrijden van Real Madrid tegen LOSC en Villarreal, is Thibaut Courtois alweer terug in de selectie van Real Madrid. De club neemt het zaterdag om 21.00 uur op tegen Celta Vigo.

De doelman zou zijn basisplaats kunnen heroveren nadat hij hersteld is van een blessure aan de adductoren. Naar verwachting mag Courtois dan ook starten.

Het zien van de Belgische speler in de groep is uiteindelijk geen verrassing, aangezien hij al aan het trainen was. En hij leek al in topvorm te zijn.

Een video gedeeld door het Spaanse medium AS toonde knappe reddingen van de Belg tijdens de training. Benieuwd of hij zijn kunsten straks ook op het grote podium weer kan tonen.