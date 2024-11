Tijd voor een nieuwe bondscoach? Georges Leekens antwoordt duidelijk

Domenico Tedesco maakt zich steeds minder en minder populair als bondscoach. Ex-bondscoach George Leekens begint nu ook verontrustende zaken te doen.

Domenico Tedesco verliest steeds populariteit bij de Rode Duivels. Het gaat al langere tijd niet goed, met slechts twee overwinningen in de laatste negen wedstrijden.

Na de nieuwe nederlaag tegen Italië deze donderdag, zetten zijn spelers hem na afloop vol in de wind. Ook George Leekens ziet dat het niet goed is. Wanneer hem bij De Zondag gevraagd wordt of het tijd is voor een nieuwe bondscoach, is hij duidelijk.

"Ik heb hem altijd gesteund, maar nu zag ik toch enkele dingen die mij verontrusten", opent hij. "Zijn zelfkritiek na het EK was goed, maar nu heb ik de indruk dat hij twijfelt."

"Er zijn veel correcties te doen. Domme reacties zijn een teken dat er onvoldoende duidelijkheid is. Die fouten, die angst en die negativiteit, dat moet eruit. Met een management kun je veel problemen voorkomen", gaat hij verder, met nog wat tips voor Tedesco.

"Creëer een band met je groep en met de supporters. Probeer de sfeer erin te houden, zorg voor discipline, mentaliteit, intelligentie. Tegen Israël moeten we vertrouwen uitstralen, wil om te winnen, in every inch of the pitch. Fanatisme, maar slim fanatisme", besluit Leekens.