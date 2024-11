Lukaku scoort na zijn Duivelse blessure en praat zowaar met de pers na zege tegen ex-ploeg

Romelu Lukaku besliste zondagavond in zijn eentje het duel tussen Napoli en AS Roma. Door de zege komt Napoli alleen aan de leiding.

De verwachtingen waren bijzonder hoog voor het duel tussen Napoli en AS Roma, de ex-ploeg van Romelu Lukaku. Big Rom verliet tijdens de interlandbreak nog de Rode Duivels, maar van die blessure bleef duidelijk niet veel meer over.

In de 54ste minuut besliste onze landgenoot de topper tegen uitgerekend AS Roma. De overwinning brengt Napoli voorlopig alleen op kop van de rangschikking, met een puntje voorsprong op vier achtervolgers.

Nochtans waren de verwachtingen niet dat Lukaku het verschil zou kunnen maken. Tegen een ex-ploeg deed hij het in het verleden vaak nooit goed.

Achteraf kwam Lukaku het zelfs uitleggen bij de pers, iets wat hij normaal zo goed als nooit deed. Maar deze keer had hij er duidelijk zin in om zijn zegje te doen..

Hij had vooral woorden voor de fans van Napoli over. “Het is te vroeg om over de Scudetto te praten”, klonk het. “Dit publiek jaagt me vooruit. Ik wil die mensen iets teruggeven.”