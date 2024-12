🎥 Straffe beelden: Match van Hoefkens en Van den Bergh loopt uit de hand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Eredivisie ging Carl Hoefkens met NAC Breda onderuit tegen AZ Alkmaar (1-2). De wedstrijd ontspoorde achteraf na een opeenstapeling van dubieuze beslissingen.

NAC Breda verloor thuis van AZ Alkmaar. De ploeg van Carl Hoefkens wou de achterstand op zijn tegenstander verkleinen tot een punt, maar ondertussen zijn het er 7 verschil.

Aanvoerder Jan Van den Bergh was na afloop danig gefrustreerd. Hij had het enorm moeilijk met wat scheidsrechter Edwin van de Graaf allemaal uitspookte.

“Ik denk dat we goed beginnen, maar daarna is het natuurlijk moeilijk als je vaak veertien tegen elf staat”, klonk het op ESPN. De scheidsrechter en assistent-scheidsrechter? “Ik zeg gewoon dat we met drie man minder stonden. Interpreteer het zoals je wil.”

De hele wedstrijd door was er de nodige onrust en frustratie. Na afloop was er een stevig opstootje. Die beelden kan je hieronder bekijken.

“Die wedstrijd ontspoorde natuurlijk omdat het een opeenstapeling was van ongelukkige beslissingen”, aldus Van den Bergh. “Dan creëer je toch een bepaald venijn in het stadion. Dan kan je wel weer naar de supporters wijzen, maar is dat altijd correct? Dat betwijfel ik.”

AZ komt door deze overwinning op de zesde plaats, met 29 punten. NAC Breda telt er 7 minder en staat nu op een negende plek in de rangschikking van de Eredivisie.