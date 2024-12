Niet te geloven: moet FC Barcelona zijn Champions League-knock-outfase ... in Madrid spelen?

FC Barcelona weet nog niet in welk stadion ze zullen spelen tijdens de knock-outfase van de Champions League. Camp Nou is nog niet klaar, en het Olympisch Stadion Lluís Companys in Montjuic zal ook niet beschikbaar zijn aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Het is een volledig onwaarschijnlijke situatie. FC Barcelona weet nog niet in welk stadion het zal kunnen spelen tijdens de knock-outfase van de Champions League. De Catalaanse club, die momenteel speelt in het Olympisch Stadion Lluís Companys in Montjuic, zal moeten veranderen van thuishaven voor het begin van de knock-outfase, aangezien de lokale autoriteiten dachten dat Camp Nou al klaar zou zijn en dus al andere plannen hebben met het stadion. Deadline is scherp Barcelona, dat mogelijk tot eind februari moet wachten om Camp Nou terug te krijgen, zal echter nog steeds zijn Liga-wedstrijden kunnen spelen in Montjuic in afwachting van de heropening van zijn historische thuisbasis. Maar voor de Champions League moet het zijn stadion aanwijzen voor de hele knock-outfase tegen 21 februari, als het de groepsfase bij de top 8 eindigt, en tegen 31 januari als de play-offs uiteindelijk op het programma staan. Een deadline die te kort lijkt te zijn voor Camp Nou om op tijd klaar te zijn. Zal Barça zijn Champions League-knock-outfase spelen... in Madrid? Op Europees niveau overweegt het Catalaanse management dus een verplaatsing. Verschillende opties liggen op tafel, maar geen enkele lijkt echt ideaal. Want in de regio zijn de stadions van Girona, Lleida en Tarragona niet groot genoeg. Een andere optie was om deze wedstrijden te verplaatsen naar het stadion van Espanyol Barcelona, dat plaats biedt aan maximaal 40.000 mensen en voldoet aan de UEFA-normen, maar het bestuur van FC Barcelona wil niet dat het stadion van een rivaliserende club wordt gebruikt. Dus hoogstwaarschijnlijk zal er buiten Catalonië gekeken moeten worden. En daar zijn nog twee nieuwe opties: het Mestalla-stadion in Valencia, of... Madrid, dat geografisch nog verder van Barcelona ligt dan Valencia. In dat geval zou het Wanda Metropolitano-stadion, het stadion van Atlético Madrid, worden ingeschakeld, meldt Marca. De fans wachten in spanning af en bidden ongetwijfeld dat de hoofdstad niet wordt gekozen.





