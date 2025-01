Krijgt Romelu Lukaku een Belgisch maatje in de aanval? 'Napoli wil Rode Duivel naar Italië halen'

SSC Napoli heeft een grote dosis creativiteit verloren door het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia. De Italiaanse topclub wil de voormalige sterkhouder vervangen door... een Rode Duivel.

Khvicha Kvaratskhelia trekt van SSC Napoli naar PSG. De Parijse topclub betaalt een slordige 75 miljoen euro voor de Georgiër. Leuk om weten: in 2022 betaalde Partenopei amper dertien miljoen euro voor de aanvaller.

De Italiaanse media weten dat Napoli al volop bezig is met de opvolging. En het wordt een Rode Duivel die Romelu Lukaku zal vergezellen. Dodi Lukebakio staat met stip op één op de verlanglijst van Napoli.

De voormalige speler van RSC Anderlecht en Sporting Charleroi doet Sevilla FC dezer dagen draaien.. Met negen goals in La Liga is de Rode Duivel bezig met het verbreken van zijn eigen statistieken. En dat heeft Napoli gezien.

Lukebakio is niet actief bezig met een transfer en is gelukkig in Spanje. Maar de aanvaller staat niet weigerachtig ten opzichte van een transfer naar De Laars. Al zal Sevilla moeten meewerken.

Moeten Romelu Lukaku én Dodi Lukebakio de tandem van SSC Napoli worden?

Het contract van Lukebakio in Spanje loopt nog tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twintig miljoen euro. Onoverkomelijk is dat bedrag dezer dagen niét voor Aurelio De Laurentiis.