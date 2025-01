"Dat kan ik niet begrijpen": Thomas Meunier zag al hoe anderen het deden bij de Rode Duivels, maar begrijpt er zelf niets van

Thomas Meunier en België, een liefdesverhaal. De speler van Lille heeft opnieuw gepraat over zijn toekomst met het nationale team.

We weten het ondertussen: Thomas Meunier houdt van België. De Rode Duivel onthulde het belang van het nationaal team voor hem in een interview met Winamax.

"Zolang ik voetbal, wil ik geselecteerd worden. Zelfs als ik bij een club teken, in 2e klasse of in de Championship, ik weet het niet. Ik zou altijd hopen om geselecteerd te worden. Ik ben niet het type persoon dat een persconferentie zal houden en zal zeggen: 'Ja, nu stop ik met de nationale ploeg. Ik heb genoeg gegeven.' Dat is voor mij ondenkbaar", legt de rechtsback uit.

"Dat gebeurt, het is iets wat voorkomt", benadrukt hij. "Je hebt spelers die misschien beter spelen. Je hebt een ander spelsysteem. Je hebt een coach die een andere filosofie wil brengen en alles. Ok, geen probleem. Maar ik zie mezelf nooit zeggen: 'België, voor mij is het voorbij'."

Voetballers die internationaal met pensioen gaan: een moeilijke beslissing om te begrijpen voor de Luxemburger: "Ik kan het niet begrijpen. Als je van je land houdt, dien je het tot het einde. En als het jou niet nodig heeft, is het zo", besluit de voormalige PSG-speler.