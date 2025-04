Belg die op het punt staat de Premier League te ontdekken doet monden openvallen bij invalbeurt

48

Ingevallen in de laatste tien minuten, scoorde Largie Ramazani een snelle brace met Leeds. Zijn club staat nog steeds bovenaan in de Championship met nog één speeldag te gaan in het kampioenschap.

Sinds vorige week hebben Leeds United (met Largie Ramazani) en Burnley (met Enock Agyei en Mike-Trésor) hun promotie naar de Premier League voor volgend seizoen veiliggesteld. Maandagavond moest Leeds absoluut winnen van Bristol City om gelijk te blijven met Burnley aan de top van het klassement. De missie werd volbracht in Elland Road, ook al verliep niet alles eenvoudig tegen de vijfde in het klassement. Na een eerste doelpunt van Ao Tanaka (1-0 bij rust), bevestigde Leeds in de tweede helft dankzij Wilfried Gnonto (2-0). De Italiaan werd aan het einde van de wedstrijd vervangen door Largie Ramazani. Ingevallen voor de laatste tien minuten, verloor de Belgische vleugelspeler geen tijd: de voormalige speler van Manchester United en Almería scoorde een brace, waardoor de eindstand op 4-0 kwam. Met deze briljante prestatie bracht Ramazani zijn persoonlijk totaal dit seizoen in de Championship op zes doelpunten en twee assists. Met nog één speeldag te gaan, behouden Leeds en Burnley nog steeds een voorsprong van acht punten op Sheffield United en blijven ze gelijk. Largie Ramazani vs. Bristol City:



100% schotnauwkeurigheid

11 balcontacten

9 minuten gespeeld

5 balcontacten in de zestien

3/4 geslaagde passes

3 schoten op doel

2 duels gewonnen

2 doelpunten ⚽⚽

1/1 geslaagde dribbel

1 balherovering



De supersub scoorde 61 seconden na zijn invalbeurt. pic.twitter.com/90j73wpX0F — LUFCDATA (@LUFCDATA) April 28, 2025