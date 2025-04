Wat heeft hij het toch moeilijk: nieuwe domper voor Johan Bakayoko bij PSV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko maakt een moeilijke periode door bij PSV. Hij is naar de bank verwezen en heeft zelfs moeite bij Jong PSV.

Johan Bakayoko heeft momenteel een moeilijke periode. Hoewel hij een vaste waarde is geworden in het eerste team, ziet de 22-jarige Belgische winger zijn speeltijd aanzienlijk verminderen. Afgelopen weekend tegen FC Twente stapte hij slechts 21 minuten het veld op als invaller.

Een nieuwe teleurstelling volgde maandagavond, toen Jong PSV, versterkt met Bakayoko en zes andere spelers gestuurd door Peter Bosz, thuis met 0-2 verloor van FC Eindhoven, ondanks een veel sterker team op papier.

Hoewel Bakayoko de afgelopen jaren in de schijnwerpers heeft gestaan, lijkt zijn dynamiek nu af te nemen. Verschillende grote Europese clubs hadden echter belangstelling in hem.

Deze nederlaag illustreert de huidige moeilijkheden van de jonge Belg, ook in situaties die bedoeld zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Jong PSV had toch geprobeerd te profiteren van Bakayoko's ervaring, maar zonder succes.

Het is nu tijd voor bezinning voor Bakayoko. Richting het einde van het seizoen zal hij moeten terugvechten om een basisplaats te heroveren.