LIVE: Club Brugge komt net voor rust op 1-0

Vanavond om 18u staat in het Koning Boudewijnstadion de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Voor paars-wit is het dé match van het jaar: de club wacht al sinds 2017 op een prijs. Voor Club Brugge is de Croky Cup een extra trofee op weg naar mogelijk een dubbel.