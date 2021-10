Volg Anderlecht-OH Leuven hier live vanaf 18u30

Anderlecht heeft een einde gemaakt aan een reeks van vier gelijke spelen op rij en wil tegen OH Leuven dat uiteraard doortrekken. Maar ook OHL heeft na drie gelijke spelen een winstpartij laten noteren op de vorige speeldag.

Anderlecht heeft uitzonderlijk nog geen wedstrijdselectie doorgegeven voor de match tegen OHL. Maar Vincent Kompany heeft niet veel reden tot wisselen. Olsson was wat twijfelachtig na een trap in de bekermatch, maar moet in principe fit geraken.

't Is elke keer wel afwachten hoe hij zijn aanval stoffeert. Raman en Kouamé deden het goed tegen Beerschot, maar Zirkzee deed vertrouwen op tegen La Louvière. En laat hij Refaelov op de bank voor Ait El Hadj?

Marc Brys haalde op zijn persconferentie aan dat het gevaar van alle kanten komt bij paars-wit. “Anderlecht heeft lang gelijkgespeeld, een beetje zoals ons, maar heeft dat duidelijk doorbroken en draait volop. Ze hebben een sterk en gevaarlijk elftal met duidelijke patronen. De sleutel tot ons succes moet zijn dat wij als een team blijven functioneren. Iedereen moet zijn taken blijven doen", aldus Brys.

