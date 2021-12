Volg KV Mechelen - KRC Genk LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De verplaatsing naar Mechelen heet 'de match van de laatste kans' te zijn voor John van den Brom. Gezien de resultaten heeft Genk zijn coach al veel krediet gegeven, maar het keerpunt moet er stilaan wel gaan komen. Als Genk zondagavond verliest, staat het acht punten achter op de top vier.

KV Mechelen nam dit seizoen in eigen huis al de maat van de volledige top drie. Union, Club en Antwerp gingen Achter de Kazerne kopje-onder. Logisch dus dat Malinwa ook tegen Genk in zijn kansen gelooft, al kan het niet met zijn sterkste elf aantreden. KVM stond voor aanvang van deze speeldag vierde. Enkel bij een driepunter staat het ook na dit weekend op die plek.

KRC Genk heeft net een tweeluik tegen Club Brugge achter de rug, waarin het voetbal van de Limburgers zeker niet te wensen overliet. In grote delen van die duels had het het betere van het spel, maar slaagde er op de één of andere manier toch niet in om het gewenste resultaat over de streep te trekken. Een beetje het verhaal van het seizoen, maar dat mag niet blijven duren. Zondagavond tellen enkel de punten.

© photonews

Blessures beginnen toch wat te veel de kop op te steken bij Mechelen. Het mist met Cuypers, Druijf, Hairemans en Van Damme minstens vier belangrijke pionnen. De Camargo krijgt in principe zijn kans in de spits. De geplaagde John van den Brom beschikt dan weer over zijn volledige kern, met uitzondering van reservedoelman Leysen. Ook Cuesta is opnieuw fit verklaard.

