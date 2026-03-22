LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?

De spanning is te snijden in het Lotto Park, waar RSC Anderlecht vanavond om 18u30 Cercle Brugge ontvangt. Voor paars-wit is de inzet duidelijk: minstens één punt volstaat om de Champions' Play-offs veilig te stellen.

Toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Bij een nederlaag wordt het rekenen, want KRC Genk en KAA Gent loeren op een misstap. Vooral Genk kan nog gevaarlijk dicht komen, al heeft Anderlecht voorlopig een beter doelsaldo.

Coach Jérémy Taravel blijft echter rustig. “Ik denk zelfs niet aan een scenario zonder top zes”, klonk het zelfverzekerd. De Fransman gelooft duidelijk in zijn groep, die volgens hem klaar is om de klus af te maken.

Toch zijn er kopzorgen, vooral op het middenveld. Door schorsingen en blessures moet Taravel puzzelen. Nathan De Cat lijkt een zekerheid, terwijl spelers als Mario Stroeykens en Yari Verschaeren in aanmerking komen voor belangrijke rollen.

Cercle Brugge kan mathematisch zich nog redden

Aan de overkant staat een onvoorspelbaar Cercle Brugge, waar Lars Friis nog maar net aan het roer staat. “Ik ken hem niet goed, dus we weten niet wat hij zal veranderen”, gaf Taravel toe, wat de voorbereiding extra complex maakt.



Voor Anderlecht is de opdracht simpel: het werk afmaken en met vertrouwen richting play-offs trekken. “Na deze wedstrijd willen we ons focussen op twee doelen: competitief zijn in Play-off 1 en de bekerfinale”, aldus Taravel. Maar eerst moet Cercle Brugge nog over de knie.