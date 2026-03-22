Anderlecht - Cercle Brugge
-
Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
LIVE: Wie op het middenveld? En kan Cercle Brugge de play-downs nog ontlopen op Anderlecht?
Foto: © photonews

De spanning is te snijden in het Lotto Park, waar RSC Anderlecht vanavond om 18u30 Cercle Brugge ontvangt. Voor paars-wit is de inzet duidelijk: minstens één punt volstaat om de Champions' Play-offs veilig te stellen.

Toch is het niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Bij een nederlaag wordt het rekenen, want KRC Genk en KAA Gent loeren op een misstap. Vooral Genk kan nog gevaarlijk dicht komen, al heeft Anderlecht voorlopig een beter doelsaldo.

Coach Jérémy Taravel blijft echter rustig. “Ik denk zelfs niet aan een scenario zonder top zes”, klonk het zelfverzekerd. De Fransman gelooft duidelijk in zijn groep, die volgens hem klaar is om de klus af te maken.

Toch zijn er kopzorgen, vooral op het middenveld. Door schorsingen en blessures moet Taravel puzzelen. Nathan De Cat lijkt een zekerheid, terwijl spelers als Mario Stroeykens en Yari Verschaeren in aanmerking komen voor belangrijke rollen.

Cercle Brugge kan mathematisch zich nog redden

Aan de overkant staat een onvoorspelbaar Cercle Brugge, waar Lars Friis nog maar net aan het roer staat. “Ik ken hem niet goed, dus we weten niet wat hij zal veranderen”, gaf Taravel toe, wat de voorbereiding extra complex maakt.


Voor Anderlecht is de opdracht simpel: het werk afmaken en met vertrouwen richting play-offs trekken. “Na deze wedstrijd willen we ons focussen op twee doelen: competitief zijn in Play-off 1 en de bekerfinale”, aldus Taravel. Maar eerst moet Cercle Brugge nog over de knie.

Prono Anderlecht - Cercle Brugge

Anderlecht wint
Gelijk
Anderlecht Anderlecht wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
87.88% 7.95% 4.17%
Populairste
2-0
(75x)		 2-1
(64x)		 3-1
(53x)

Vergelijking Anderlecht - Cercle Brugge

Positie

5
15

Punten

44
28

Gewonnen

12
6

Verloren

9
13

Gescoorde doelpunten

41
36

Doelpunten tegen

36
45

Gele kaarten

75
59

Rode kaarten

4
4

Onderlinge duels gewonnen

36
4
8
03/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/03 18:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/11 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-5 Anderlecht Anderlecht
28/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Anderlecht Anderlecht
24/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/11 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
12/03 19:15 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/07 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 21:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/02 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/12 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/02 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Anderlecht Anderlecht
01/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
04/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/11 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
12/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
26/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/12 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Anderlecht Anderlecht
08/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Anderlecht Anderlecht
30/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/10 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/11 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/01 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/08 13:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
12/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/03 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Anderlecht Anderlecht
11/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-4 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Anderlecht Anderlecht
14/12 15:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved