'Barça gaat Neymar niet terughalen, maar sleept hem wel (opnieuw) voor de rechter'

FC Barcelona onderneemt geen pogingen meer om Neymar terug naar Catalonië te halen. Het geweer wordt echter van schouder verandert: richting rechtbank.

FC Barcelona en Neymar hebben een duidelijke haat-liefdeverhouding. Er is het eeuwige geflirt over een terugkeer van de Braziliaan naar Camp Nou, maar tussendoor ontmoeten ze elkaar vooral in de rechtbank.

Vlak na zijn transfer naar PSG eiste Neymar via de rechtbank - en de Goddelijke Kanarie kreeg gelijk - een tekenpremie van veertig miljoen euro. Nu is het de beurt aan Barça om naar de rechter te stappen.

Belastingsfout

El Mundo Deportivo weet dat Barcelona tien miljoen euro wil gestort krijgen van Neymar. Het gaat om een belastingsfout uit 2015. De Catalaanse grootmacht had Neymar te veel salaris betaald en wil dat geld nu terugvorderen.