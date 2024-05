Verrassing in de maak? JPL-club wil Besnik Hasi dan toch nog voor de neus van KV Mechelen weghalen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is momenteel bijzonder onduidelijk waar de toekomst van Besnik Hasi ligt. Na dit weekend is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil, maar Malinwa leek nu toch weer tot de mogelijkheden te behoren. Ware het niet dat er nog een JPL-ploeg op de proppen is gekomen.

Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri is STVV in de dans om Hasi gesprongen. De Truienaars zouden volgende week een meeting hebben met de coach om hem te proberen te overtuigen. Bij STVV vertrekt Thorsten Fink zo goed als zeker. De Duitser stond al in de belangstelling van Genk, maar daar hebben ze wel nog meer kandidaten op hun lijstje staan. Zoals onder meer Ruud van Nistelrooij en Karel Geraerts. Het zou maken dat Hasi sterk in zijn schoenen staat, want nadat hij eerder geen akkoord vond met KVM zouden ze daar een bocht van 180 graden gemaakt hebben. Ze willen hem nu toch houden. Dat nadat eerdere kandidaten als Jonas De Roeck en Carl Hoefkens niet haalbaar bleken. Hoefkens is op weg naar NAC en De Roeck zou de nieuwe coach van Antwerp kunnen worden. Er zijn mensen die boven mij staan en die een beslissing moeten nemen. Het is aan hen om de juiste conclusies te trekken, wat niet altijd gemakkelijk is als bestuur. Je wil ook niet in de problemen geraken", zei Hasi vrijdag nog over een verlengd verblijf bij Malinwa.