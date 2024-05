Leko en Standard kijken met grote ogen naar controversieel VAR-besluit: "Altijd doelpunt, het is niet de eerste keer"

Het heeft opnieuw niet mogen zijn voor Standard. Ivan Leko zag dat de gelijkmaker van zijn ploeg in minuut 97 op het veld van KV Mechelen geannuleerd werd door de VAR. Een beslissing die voor discussie vatbaar is.

Fossey leek Standard een kleine positieve noot te bezorgen aan het einde van een horrorseizoen door de 3-3 te maken. Tot de VAR scheidsrechter Wim Smet naar het scherm riep. Het finale oordeel was: buitenspel. Vreemd dat de ref dan zelf nog moest gaan kijken. Na het annuleren van het doelpunt werd geen seconde meer gespeeld.

"Voor mij hebben we een derde keer gescoord", reageert Ivan Leko stellig. "Het was absoluut doelpunt. Ik wil er nu ook geen groot verhaal van maken. Gelukkig deed de uitslag er niet meer toe", verwijst de trainer van Standard naar het feit dat er voor geen van beide ploegen nog veel op het spel stond. Er werd vooral voor de eer gespeeld.

Leko en Standard het niet eens met arbitrage

Maar waarom ging die 3-3 nu juist niet door? "De verklaring die ik gekregen heb, is dat een speler die in de baan van de doelman stond in buitenspel verkeerde. Dat is waarom het doelpunt is afgekeurd." Iets waar Leko en Standard het helemaal niet mee eens zijn. Al rest hen weinig dan de uiteindelijke beslissing toch te accepteren.

"Het is niet de eerste keer dat we zo'n beslissing tegen krijgen", zucht Leko, al wil hij ook niet van een mug een olifant maken. "Ik wil geen excuses zoeken, al was het fijn geweest voor het gevoel dat we als afsluiter van het seizoen dit ene punt hadden kunnen pakken."