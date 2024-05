Voormalige speler van Bayern München en Club Brugge wil nog wat kwijt over transfer van Vincent Kompany

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De deal is rond, Vincent Kompany wordt de nieuwe coach van Bayern München. De officiële aankondiging zou begin volgende week moeten volgen.

Vincent Kompany wordt trainer van Bayern München. De Belg verlaat Burnley en zal Thomas Tuchel opvolgen bij Der Rekordmeister, een zekerheid die alleen nog maar officieel gemaakt moet worden.

Een verrassende keuze, maar wel een die oud-Bayern München speler Jean-Pierre Papin goedkeurt. De voormalige Franse international heeft twee jaar het Bayern-shirt gedragen, van 1994 tot 1996.

Papin is zelf niet verbaasd over de aanstelling van Kompany. "Bij Bayern gebeurt niets toevallig. Ze willen een nieuwe cyclus starten. Ze zullen belangrijke spelers laten gaan en zich herlanceren met een jongere nieuwe coach en een nieuwe selectie", legt Jean-Pierre Papin uit in Ouest-France.

"Kompany heeft al bewezen dat hij het aankan. Ik vind het een goede keuze", verzekert de Ballon d'Or-winnaar van 1991. "De toekomst ligt volgens mij bij de jeugd, en Bayern heeft voor deze optie gekozen."

Jean-Pierre Papin heeft ook even het mooie weer gemaakt bij Club Brugge. Voordat hij een legende werd bij Olympique Marseille, speelde hij bij blauw-zwart in 1985-1986, waar hij 33 doelpunten maakte in 43 wedstrijden.