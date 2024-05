'Anderlecht krijgt slecht transfernieuws te horen'

Anderlecht kan zondagavond kampioen spelen, maar dan moet er eerst zelf van Antwerp gewonnen worden. Bovendien moet paars-wit ook hopen dat Union SG niet wint en dat Club Brugge verliest.

Ondertussen wordt er ook naar volgend seizoen gekeken. De laatste dagen ging het gerucht rond dat Anderlecht geïnteresseerd zou zijn in Dennis Praet, dat meldde La Dernière Heure.

Praet speelt al sinds 2019 bij Leicester City, maar ziet zijn contract daar aflopen. De Belg heeft nood aan een nieuw avontuur en daar zou Anderlecht bij willen helpen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri liggen er al enkele voorstellen op tafel voor de middenvelder, maar nog niets van Anderlecht. Praet zou zijn zinnen hebben gezet op een nieuw avontuur in het buitenland, wat geen goed nieuws is voor paars-wit.

🟣 Infos #RSCA :



🇧🇪 Dennis Praet's priority now focused on a new challenge abroad. The Belgian Foxes got already some informal propositions on the table BUT didn't received any formal bid from Sporting #Anderlecht yet.



⏳ Wait&See…